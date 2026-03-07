Реклама

04:00, 7 марта 2026МирЭксклюзив

Предсказана реакция ближневосточных союзников США на иранскую блокаду

Востоковед Бочаров: Монархии Залива не станут атаковать Иран в ответ на блокаду
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Монархии Персидского залива (Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ) не станут наносить ответные удары по Ирану в случае долгосрочной блокады Ормузского пролива. Такую точку зрения в разговоре с «Лентой.ру» высказал востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров.

«Монархии Залива постараются уклониться от ответных ударов, но полностью исключать такой сценарий нельзя», — заявил эксперт. По его словам, страны региона сосредоточатся на вопросах безопасности, развивая военное сотрудничество с другими государствами, как Ближнего Востока, так и за его пределами.

Бочаров считает, что правительства начнут диверсифицировать военное сотрудничество, привлекая Индию, Пакистан и других провайдеров, чтобы не зависеть исключительно от США.

Ранее заместитель командующего центральным штабом военного командования «Хатам Аль-Анбия» Каюмарс Хейдари заявил, что Иран не перекрыл полностью Ормузский пролив, а продолжает взаимодействовать с проходящими через акваторию судами согласно международным протоколам.

