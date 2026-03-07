Реклама

Дипломат объяснил угрозы Кубе со стороны Трампа

Дипломат Фишер: Трамп угрожает Кубе, чтобы отвлечь внимание от операции в Иране
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет отвлечь внимание от операции против Ирана и внутренних проблем, и поэтому начал угрожать Кубе. С таким мнением выступил австрийский дипломат Клеменс Фишер в беседе с журналом Focus.

«Учитывая ситуацию в Иране, возникает вопрос, а имеет ли [смена правительства] на Кубе вообще смысл? <…> Мне кажется, что Трамп нашел себе новое занятие, чтобы отвлечь от внутренних проблем», — считает дипломат.

Также Фишер допустил, что в ближайшее время американский лидер начнет оправдываться за участие в военных конфликтах, так как во время предвыборной гонки обещал не втягивать страну в конфликты за рубежом. По мнению дипломата, Трамп может заявить, что не ведет войны, а пытается установить гуманные режимы.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил, что США готовы пожертвовать чем угодно, чтобы обеспечить свои интересы.

