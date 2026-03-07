Реклама

Экс-сотрудник ЦРУ заявил о готовности США пожертвовать всем ради своих интересов

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

США нельзя доверять, они готовы предать всех ради своих интересов. На это указал экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Америка — не друг никому. Мы предаем всех. У нас нет союзников. Мы пожертвуем всеми для обеспечения интересов», — сказал эксперт. Он также отметил, что США уже сейчас являются проигравшей стороной в конфликте с Ираном, однако все равно пытаются найти предлог, чтобы продолжить противостояние.

Кроме того, по его словам, Вашингтон даже не может ввести сухопутные войска в Исламскую Республику — Риттер считает, что военных непременно ждет крах. «Мы бы не смогли централизовать силы и у нас нет структуры для этого», — пояснил он.

Ранее профессор Генуэзского университета Паоло Бекки заявил, что США и Израиль понесут огромные потери, если решат начать наземную операцию в Иране.

