11:07, 7 марта 2026Мир

Иран ударил по нефтяному танкеру в Ормузском проливе

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Вооруженные силы Ирана нанесли удар по нефтяному танкеру в Ормузском проливе. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает ТАСС.

«Нефтяной танкер под названием PRIMA (...) был поражен ударом беспилотника», — указано в сообщении.

Танкер был атакован после того, как проигнорировал предупреждения КСИР о запрете прохода в Ормузском проливе.

Ранее востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров заявил, что страны Персидского залива (Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ) столкнутся с серьезными экономическими проблемами в случае блокады Ормузского пролива.

