Названы последствия иранской блокады для стран Ближнего Востока

Бочаров: У стран Ближнего Востока начнутся проблемы в экономике из-за блокады

Страны Персидского залива (Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ) столкнутся с серьезными экономическими проблемами в случае блокады Ормузского пролива. Даже временное прекращение судоходства ударит по инвестиционному климату региона. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров.

По словам эксперта, почти полное прекращение работы одного из главных маршрутов мировой торговли нефтью чревато для монархий Залива не только ударом по возможностям экспорта энергоресурсов, но и по торговле в целом, а также — снижением деловой активности и дополнительными рисками в сфере безопасности.

«Если для мира в целом ситуация в Заливе важна прежде всего с точки зрения нефти, то для стран субрегиона она повлияет на всю торговлю, включая, например, импорт сельскохозяйственной продукции, что в свою очередь отразится на продовольственной безопасности», — отметил Бочаров.

Он пояснил, что пропускная способность пролива может сократиться более чем на 90 процентов, что приведет к росту цен на нефть. Эксперт добавил, что государства, позиционировавшие себя как «островок стабильности», становятся менее безопасными.

28 февраля сообщалось, что Корпус стражей исламской революции Ирана отдал приказ перекрыть движение судов по Ормузскому проливу.

5 марта заместитель командующего центральным штабом военного командования «Хатам Аль-Анбия» Каюмарс Хейдари заявил, что Иран не перекрыл полностью Ормузский пролив, а продолжает взаимодействовать с проходящими через акваторию судами согласно международным протоколам.