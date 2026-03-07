Реклама

09:53, 7 марта 2026Мир

Итальянский министр заявил о начале операции против Ирана 31 февраля

Глава МИД Италии Таяни заявил, что США начали операцию против Ирана 31 февраля
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетМинобороны

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Глава МИД Италии Антонио Таяни грубо ошибся, заявив, что США и Израиль начали операцию против Ирана 31 февраля. Видео его выступления опубликовало телеагентство парламента.

«Я должен сказать, что данные и время начала операции совершенно очевидны. Обстрелы начались в субботу, 31 февраля», — сказал Таяни.

Министр своей оговорки не заметил и продолжил отчитываться перед парламентариями, несмотря на удивленные взгляды присутствующих.

На том же заседании Таяни допустил еще одну оплошность: отвечая на замечания, сделанные после брифинга главы Минобороны Гвидо Крозето, министр оговорился, заявив, что израильтяне должны иметь возможность выбирать собственные руководство, на самом деле имея в виду иранцев.

Ранее законодатель от популистского итальянского движения «5 звезд» Арнальдо Ломути заявил, что Италии следует ввести санкции против США и предоставить пакет военной помощи Ирану.

