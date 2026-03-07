Израильский десант в форме армии Ливана был рассекречен при высадке

Израильские десантники, планировавшие высадку в населенном пункте Наби-Шит, использовали форму армии Ливана для маскировки. Однако их удалось разоблачить, после чего подразделение оказалось в окружении, сообщает агентство IRIB.

«Десант и коммандос Израиля надели форму армии Ливана для маскировки, но были обнаружены жителями долины Бекаа», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что судьба израильских сил пока неизвестна.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна усилит атаки на шиитскую группировку «Хезболла» и Иран. По его словам, «Хезболла» втягивает Ливан в конфликт из-за своих отношений с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, которого не стало после удара США и Израиля по его резиденции.