Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:09, 7 марта 2026Мир

Израильский десант в форме армии Ливана был рассекречен при высадке

Израильский десант в форме армии Ливана был рассекречен при высадке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Израильские десантники, планировавшие высадку в населенном пункте Наби-Шит, использовали форму армии Ливана для маскировки. Однако их удалось разоблачить, после чего подразделение оказалось в окружении, сообщает агентство IRIB.

«Десант и коммандос Израиля надели форму армии Ливана для маскировки, но были обнаружены жителями долины Бекаа», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что судьба израильских сил пока неизвестна.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна усилит атаки на шиитскую группировку «Хезболла» и Иран. По его словам, «Хезболла» втягивает Ливан в конфликт из-за своих отношений с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, которого не стало после удара США и Израиля по его резиденции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поговорил с президентом Ирана. Тегеран ожидает поддержки России на фоне атак США и Израиля

    США задумались о создании «небесной крепости» на Ближнем Востоке с помощью Украины

    Губернатор российского региона раскрыл подробности ночной атаки ВСУ

    Польша вновь подняла в воздух свою авиацию из-за России

    В Британии испугались за Зеленского после слов об Иране

    Иран ударил по зданию в Бахрейне с офицерами Совета стран Персидского залива

    Назван единственный способ избежать проблем с ГАИ после застолья

    Версию США о сбитых в Кувейте истребителях сочли сомнительной

    Захарова назвала ударом выход США из договора по иранской ядерной сделке

    На подлете к Москве сбили беспилотник

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok