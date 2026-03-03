Реклама

Нетаньяху пообещал усилить атаки на «Хезболлу» и Иран

Виктория Кондратьева
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Израиль усилит атаки на шиитскую группировку «Хезболла» и Иран. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает Times of Israel.

«"Хезболла" совершила очень большую ошибку, напав на нас. Мы уже нанесли мощный ответный удар и нанесем еще более мощный удар», — заявил Нетаньяху.

По его словам, «Хезболла» втягивает Ливан в конфликт из-за своих отношений с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, которого не стало после удара США и Израиля по его резиденции.

Ранее президент Ливана Жозеф Аун приказал армии не сопротивляться ЦАХАЛ в случае, если Тель-Авив начнет наземную операцию против страны. Политик объяснил это нежеланием рисковать жизнями ливанских солдат из-за того, что «кто-то решил втянуть страну в войну».

