Легендарный музыкант рассказал об отношении КГБ к рокерам

Николай Михайлов: КГБ дало отмашку собрать всех негодяев в одном месте

Российский музыкант, бывший участник группы «Пикник» и сооснователь Ленинградского рок-клуба Николай Михайлов объяснил, как КГБ разрешило создать первое в стране объединение рок-музыкантов. О своих воспоминаниях он поведал «Ленте.ру» в эксклюзивном материале из цикла, посвященного юбилею Ленинградского рок-клуба.

«Видимо, дали отмашку собрать всех этих негодяев в одном месте, чтобы не гоняться за ними по подвалам и чердакам», — рассказал Михайлов.

Ленинградский рок-клуб был создан 7 марта 1981 года и просуществовал до начала 1990-х. До создания организации советским рокерам приходилось организовывать подпольные концерты, которые нередко разгонялись милицией, а их участников и посетителей могли задержать, уволить с работы и даже подвергнуть уголовному преследованию.

