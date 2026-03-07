Реклама

Экономика
16:46, 7 марта 2026Экономика

МЭА указало на интерес к российскому газу из-за конфликта на Ближнем Востоке

NYT: Конфликт на Ближнем Востоке вернул интерес к российской нефти и газу
Мария Винар

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль указал на интерес к российской нефти и газу из-за конфликта на Ближнем Востоке. Его комментарий приводит The New York Times (NYT).

На пресс-конференции в Брюсселе Бироль отметил, что напряженная ситуация на Ближнем Востоке вновь намекает на возвращение России к роли ключевого поставщика энергоресурсов. Однако, по его мнению, делать ее альтернативным вариантом снабжения было бы экономически и политически неправильно.

«Одной из исторических ошибок Европы была чрезмерная зависимость от одной-единственной страны — России», — объяснил Бироль.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу в ближайшее время, не дожидаясь вступления в силу полного запрета со стороны Евросоюза. Он указал, что ЕС все равно планирует «через месяц ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного». При этом глава государства отметил, что в этом шаге от РФ нет политической подоплеки, а «только бизнес».

