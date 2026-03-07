Реклама

Бывший СССР
07:00, 7 марта 2026Бывший СССР

На Украине испугались последствий конфликта на Ближнем Востоке

Харебин: Конфликт на Ближнем Востоке снизит количество ракет ПВО на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Украинский политконсультант Александр Харебин в эфире YouTube-канала журналистки Натальи Мосейчук испугался последствий конфликта на Ближнем Востоке.

По его словам, из-за эскалации между Израилем, США и Ираном снизится поставляемое Киеву количество ракет для систем противовоздушной обороны, в том числе американских комплексов Patriot.

«Полномасштабное нападение Израиля и США, давайте назовем это своими именами, полномасштабная война, которая, кажется, решает американские или израильские проблемы, для нас это – во-первых, мы получаем проблему с «Пэтриотами», с теми PAC-3, которые мы все ждем, и отсутствие которых разрушило нашу энергетику», — сказал Харебин.

Он добавил, что еще одним последствием станет рост цен на нефть, до 120-130 долларов за баррель, что позволит России получить доходы в бюджет в полтора раза больше, чем сейчас.

Ранее старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel Симон Тальяпьетра заявил, что резкий рост цен на нефть, вызванный обострением конфликта на Ближнем Востоке, который может создать перебои в поставках топлива, в перспективе будет выгодным для России. По словам эксперта, это «хорошая новость» для Москвы и «плохая новость для Украины». Он добавил, что любое повышение цен на нефть способствует пополнению бюджета России, потенциально помогая финансировать армию.

