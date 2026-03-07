На Украине мужчина с ножом напал на двух сотрудников ТЦК

В Днепропетровске мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК

Мужчина с ножом в Днепропетровске напал на двоих сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), когда те проводили рейд по поиску уклонистов от военной службы. Об этом пишет ТАСС.

«Во время проведения мероприятий оповещения мужчина нанес ножевые ранения двум военнослужащим ТЦК», — сказано в сообщении. Уточняется, что пострадавшие выжили и были госпитализированы. Для задержания мужчины один из сотрудников ТЦК несколько раз выстрелил в воздух.

Ранее сообщалось, что в Ровненской области украинцы с ломом напали на сотрудников ТЦК.