04:18, 7 марта 2026Бывший СССР

На Украине посоветовали Зеленскому «оглядываться» из-за исходящей из США угрозы

Политолог Золотарев: США могут устранить Зеленского, как проблемного политика
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Киевский политолог Андрей Золотарев в эфире своего YouTube-канала заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует «оглядываться», поскольку от США ему исходит большая угроза, чем от России.

По мнению эксперта, в отличие от Израиля Москва не ликвидирует украинскую верхушку, поскольку Зеленский делает много глупостей и устраивает Россию на своем посту.

«На месте Зеленского я бы оглядывался, поскольку у Соединенных Штатов очень богатый опыт решения вопроса с проблемными персонажами», — посоветовал Золотарев.

Ранее газета Politico писала, что военная операция США в Иране отвлекла ЕС от Украины. Согласно ожиданиям, к концу марта Украине будет не хватать финансовых средств в результате смены главной повестки в Евросоюзе.

