В трех областях Украины железнодорожные пути получили повреждения

На Украине железнодорожная инфраструктура получила повреждения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал компании «Украинские железные дороги».

В результате повреждения поезда вынуждены изменить свои маршруты в трех областях: Ровненской, Винницкой и Житомирской. Для обеспечения движения составов на обесточенных участках с железнодорожных путей вывели резервные тепловозы.

Также в компании заявили, что осмотр и ремонт поврежденных составов уже начались.

Ранее стало известно о повреждении железнодорожной инфраструктуры в российском регионе. Сообщалось, что в Рязанской области задержано движение 11 поездов. Сейчас поезда движется по одному пути.