Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:21, 7 марта 2026Бывший СССР

На Украине железнодорожная инфраструктура получила повреждения

В трех областях Украины железнодорожные пути получили повреждения
Мария Винар

Фото: Photography Is On / Shutterstock / Fotodom

На Украине железнодорожная инфраструктура получила повреждения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал компании «Украинские железные дороги».

В результате повреждения поезда вынуждены изменить свои маршруты в трех областях: Ровненской, Винницкой и Житомирской. Для обеспечения движения составов на обесточенных участках с железнодорожных путей вывели резервные тепловозы.

Также в компании заявили, что осмотр и ремонт поврежденных составов уже начались.

Ранее стало известно о повреждении железнодорожной инфраструктуры в российском регионе. Сообщалось, что в Рязанской области задержано движение 11 поездов. Сейчас поезда движется по одному пути.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поговорил с президентом Ирана. Тегеран ожидает поддержки России на фоне атак США и Израиля

    На Украине железнодорожная инфраструктура получила повреждения

    Тренер назвала причину провала Малинина на Олимпиаде

    Бригада ВСУ из мобилизованных утратила боеспособность

    Россиян предупредили о мошенничестве под видом налоговой

    Российский боец рассказал о подземном городе ВСУ

    В российском регионе получила повреждения железнодорожная инфраструктура

    В МИД сыронизировали о готовности Зеленского надеть юбку ради Трампа

    Названы последствия иранской блокады для стран Ближнего Востока

    Назван новый срок оплаты ЖКУ за февраль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok