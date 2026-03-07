Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:10, 7 марта 2026Россия

В российском регионе получила повреждения железнодорожная инфраструктура

В Рязанской области из-за повреждения ж/д инфраструктуры задержано 11 поездов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В Рязанской области получила повреждения железнодорожная инфраструктура, из-за этого в российском регионе задержано движение 11 поездов. Об этом сообщает Московская железная дорога в Telegram.

«7 марта в 1:58 на перегоне Рязань-1 — Лесок в Рязанской области в результате повреждения железнодорожной инфраструктуры произошло отключение напряжения контактной сети. Движение поездов было временно приостановлено», — говорится в публикации.

Сейчас поезда движется по одному пути. С задержкой следуют составы из Самары, Саранска, Челябинска, Пензы, Самары, Ульяновска, Тольятти, Орска в Москву, из столицы в Саранск и Самару и поезд Санкт-ПетербургОренбург.

Причины повреждения железнодорожной инфраструктуры не уточняются. Пассажирам оказывается необходимая помощь.
Ранее сообщалось, что российский подросток повредил железнодорожное оборудование на 300 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поговорил с президентом Ирана. Тегеран ожидает поддержки России на фоне атак США и Израиля

    В российском регионе получила повреждения железнодорожная инфраструктура

    В МИД сыронизировали о готовности Зеленского надеть юбку ради Трампа

    Названы последствия иранской блокады для стран Ближнего Востока

    Назван новый срок оплаты ЖКУ за февраль

    Дмитриев пошутил об умоляющих Россию русофобах

    Раскрыты подробности ночных атак ВСУ на Россию

    Россиянам назвали приводящие к налоговым проверкам действия

    США решили перебросить на Ближний Восток третий ударный авианосец

    В Киеве предсказали возвращение на Украину только ненужных Европе беженцев-пенсионеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok