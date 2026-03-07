Реклама

16:01, 7 марта 2026

Опубликован архив уникальных кадров звезд советского рока

Редкие кадры звезд советского рока впервые опубликованы на «Ленте.ру»
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин
Группа «Рикошет»

Группа «Рикошет». Фото: Валентин Барановский

Впервые опубликован архив уникальных кадров звезд советского рока. Фотографии Валентина Барановского проиллюстрировали специальный цикл материалов, посвященный 45-летию Ленинградского рок-клуба, который начал выходить на «Ленте.ру».

На снимках Барановского перед зрителями предстают такие звезды русского рока, как Константин Кинчев, Олег Гаркуша, Майк Науменко, группы «Аквариум», «Пикник», «АВИА», а также многие исторические моменты в истории Ленинградского рок-клуба и классические выступления его участников.

Для создания этого цикла материалов специальный корреспондент «Ленты.ру» Петр Каменченко поговорил «с героями прекрасного и трагического времени уже ушедшей страны» — участниками групп «Алиса», «Аукцыон», «Пикник», «Санкт-Петербург» и не только.

