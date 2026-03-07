Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:54, 7 марта 2026Мир

Польша вновь подняла в воздух свою авиацию из-за России

Польша подняла в воздух истребители из-за якобы активности России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Военная авиация Польши была поднята в воздух. Причиной стала якобы активность России на Украине. Об этом в социальной сети X пишет оперативное командование родов вооруженных сил страны.

«В польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация», — говорится в сообщении. Там также уточнили, что наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки также привели в состояние готовности.

Как заявляет командование, меры носят превентивный характер и направлены на то, чтобы обеспечить безопасность на территориях, которые граничат с «уязвимыми районами».

В прошлый раз польские военные поднимали самолеты в воздух по аналогичной причине 3 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поговорил с президентом Ирана. Тегеран ожидает поддержки России на фоне атак США и Израиля

    США задумались о создании «небесной крепости» на Ближнем Востоке с помощью Украины

    Губернатор российского региона раскрыл подробности ночной атаки ВСУ

    Польша вновь подняла в воздух свою авиацию из-за России

    В Британии испугались за Зеленского после слов об Иране

    Иран ударил по зданию в Бахрейне с офицерами Совета стран Персидского залива

    Назван единственный способ избежать проблем с ГАИ после застолья

    Версию США о сбитых в Кувейте истребителях сочли сомнительной

    Захарова назвала ударом выход США из договора по иранской ядерной сделке

    На подлете к Москве сбили беспилотник

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok