Россия
07:46, 7 марта 2026Россия

Раскрыты подробности ночных атак ВСУ на Россию

Минобороны отчиталось об уничтожении 124 украинских беспилотников за ночь
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ночь на 7 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно пытались атаковать территорию России. Всего было сбито 124 украинских беспилотника, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Больше всего летательных аппаратов было ликвидировано в небе над Брянской областью — 29. Еще 15 беспилотников уничтожили над территорией Орловской области, 11 — над Белгородской. Кроме того, 9 дронов сбили над Рязанской областью, 8 — над Калужской, 7 — над Воронежской.

«По 6 БПЛА [уничтожено] — над территориями Курской, Ростовской, Волгоградской областей и Республикой Крым, по 5 БПЛА — над территориями Тульской и Самарской областей», — говорится в сообщении. Также по 3 летательных аппарата сбили над территорией Липецкой области и над Московским регионом, при этом один из них летел на Москву. Еще по два дрона ликвидировали в небе над Саратовской и Ульяновской областями, один — над территорией Ивановской области.

Ранее об отражении атаки на регион сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

