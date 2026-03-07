Губернатор российского региона раскрыл подробности ночной атаки ВСУ

Слюсарь: ВСУ ночью атаковали три муниципалитета Ростовской области

В ночь на 7 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку при помощи беспилотников нанести удар по территории Ростовской области. Об этом рассказал губернатор российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По его словам, под ударом противника оказались три муниципалитета. «БПЛА уничтожены в трех районах — Чертковском, Шолоховском, Миллеровском», — уточнил чиновник. Он добавил, что в результате атаки никто не пострадал, о разрушениях не сообщается.

При этом Слюсарь отметил, что беспилотная опасность в регионе сохраняется, и призвал жителей быть осторожными.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли массированный удар по территории Украины. В Киеве и Харькове начались пожары.