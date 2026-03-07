Реклама

19:11, 7 марта 2026Забота о себе

Россиян призвали заняться садоводством и исцелиться

Врач Соколов: Садоводство положительно влияет на человека на химическом уровне
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: VH-studio / Shutterstock / Fotodom

Садоводство способно положительно повлиять на психологическое здоровье человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщил врач-психиатр, ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Владимир Соколов.

Работа в саду оказывает влияние на дофаминовую и серотониновую нейромедиаторные системы, а значит, помогает поднять настроение и купировать эмоциональное выгорание. Также садоводство может помочь в лечении легкой степени депрессивного расстройства.

К тому же труд в саду — это физическая активность, полезная для россиян, которые ведут сидячий образ жизни из-за работы. Даже сами по себе садовые пейзажи способны принести пользу за счет расслабления, снижения уровня шума, уточнил специалист.

Ранее о том, что регулярные занятия садоводством могут значительно улучшить психологическое состояние пожилых людей и снизить симптомы депрессии, сообщили исследователи из Турции. Перед этим они провели рандомизированное контролируемое исследование в доме престарелых.

