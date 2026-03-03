Привычное хобби оказалось способом улучшить состояние пожилых

PHN: Регулярные занятия садоводством снижают симптомы депрессии у пожилых

Регулярные занятия садоводством могут значительно улучшить психологическое состояние пожилых людей и снизить симптомы депрессии. К таким выводам пришли исследователи из Турции, проведя рандомизированное контролируемое исследование в доме престарелых. Работа опубликована в журнале Public Health Nursing (PHN).

В исследовании приняли участие 46 пожилых людей. Участников разделили на две группы: одна в течение трех месяцев занималась садоводством раз в неделю, другая продолжала обычный режим без дополнительных активностей. Психологическое состояние оценивали с помощью шкалы депрессии для пожилых и шкалы психологического благополучия PERMA до и после эксперимента.

Результаты показали выраженные различия между группами. У участников, занимавшихся садоводством, значительно снизились показатели депрессии и повысился уровень психологического благополучия. Эффект оказался статистически значимым и высоким по силе воздействия.

Авторы отмечают, что даже умеренная регулярная работа с растениями — один раз в неделю — способна положительно влиять на эмоциональное состояние пожилых людей. По их мнению, внедрение подобных программ в учреждениях длительного ухода может стать простым и доступным способом поддержки психического здоровья.

