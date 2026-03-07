Россиянам назвали приводящие к налоговым проверкам действия

Юрист Лоумен: Изменения в отчетности с эмоциональным объяснением привлекают ФНС

Изменения в налоговой отчетности с эмоциональным объяснением привлекают ФНС, рассказал бизнес-юрист Макс Лоумен. В беседе с «Лентой.ру» эксперт назвал это и другие приводящие к налоговым проверкам действия.

«Предприниматели уверены: проверки приходят случайно или "по чьей-то жалобе". На практике компании сами оставляют сигналы, которые запускают контрольный механизм», — рассказал Лоумен.

По словам юриста, ФНС давно перешла на принцип риск-ориентированного контроля. Он объяснил, что выездная проверка происходит только тогда, когда аналитика уже дала достаточно поводов.

Задача бизнеса — не выделяться из этого профиля без необходимости. Но именно это многие делают регулярно — и, как правило, сами того не осознавая Макс Лоумен бизнес-юрист

«Один из самых распространенных способов привлечь внимание — написать в налоговую инспекцию с просьбой пояснить, правильно ли применяется та или иная льгота или ставка. Логика предпринимателя понятна: лучше спросить, чем потом платить штраф. Логика инспектора — другая. Письмо с описанием собственной схемы работы фактически сообщает контролерам: "у нас есть зона риска, и мы сами не уверены в ее законности"», — поделился Лоумен.

Юрист рекомендовал в случае если запрос в ИФНС действительно необходим, формулировать его по норме закона, а не по конкретной сделке. «Никаких деталей о собственной деятельности — только вопрос о правоприменении», — добавил он.

Еще один сигнал для ФНС — это резкие изменения в отчетности, рассказал юрист. Он объяснил, что сами по себе падение выручки и сокращение фонда оплаты труда могут иметь абсолютно законные причины, однако проблема начинается, когда компания объясняет эти изменения через эмоции: «рынок просел», «все подорожало».

Такие объяснения не снимают вопросы, они их множат. Инспектор видит, что компания не может или не хочет дать рациональное, точное объяснение. Параллельная ошибка — прикладывать к пояснениям «на всякий случай» весь пакет документов. В результате компания сама передает информацию, о которой ее никто не спрашивал, и открывает новые направления для изучения Макс Лоумен бизнес-юрист

По словам специалиста, правильная тактика — короткое и фактологическое объяснение: конкретные причины, подтвержденные документами, и только то, о чем спросили.

Третий типичный сценарий — работа с контрагентами, которые впоследствии оказываются проблемными, заявил Лоумен.

«Отдельная история — налоговая оптимизация, которая формально не нарушает закон, но по совокупности признаков выглядит как искусственная схема. Классический пример — дробление бизнеса: несколько юридических лиц на упрощенной системе налогообложения делят выручку, чтобы не превышать установленные лимиты», — сообщил он.

Юрист заметил, что ФНС выработала устойчивые критерии «дробления», а именно: общие сотрудники, единый офис, идентичные виды деятельности, общая клиентская база, централизованное управление.

«Если реальной самостоятельности у структур нет, налоговая может переквалифицировать отношения и доначислить налоги за несколько лет. Дальше спор проходит досудебную стадию, а при несогласии — суд», — поделился эксперт.

Пожалуй, самый разрушительный сценарий – неосторожное поведение в ходе уже начавшихся контрольных мероприятий. Фразы «мы всегда так делали», «нам бухгалтер посоветовал», «это мелочь, никто не проверяет» — типичные ошибки, которые фиксируются и используются при формировании доказательной базы Макс Лоумен бизнес-юрист

Не менее опасна ситуация, по словам юриста, когда разные сотрудники дают несогласованные пояснения.

«Многие компании не осознают, что подача уточненной декларации — не нейтральное действие. Каждая "уточненка" запускает новый камеральный цикл и привлекает внимание к периоду, который был уже закрыт. Это не значит, что уточнения не нужно подавать: иногда это обязанность, а не право. Но делать это следует осознанно, понимая, что за этим последует», — посоветовал Лоумен.

Специалист заключил, что общая логика всех описанных ситуаций одна: инициатива без подготовки дорого обходится. Он объяснил, что тренд очевиден: если проверка пришла — она нужна для оформления и доказывания, а не для поиска нарушений.

Ранее заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) России Константин Чекмышев заявил, что за три года количество налоговых должников в России снизилось вдвое. По словам представителя ведомства, добиться этого удалось за счет внедрения единого налогового счета (ЕНС).