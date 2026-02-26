Реклама

20:23, 26 февраля 2026

В России стало меньше должников по налогам

Чекмышев: За три года количество налоговых должников в России снизилось вдвое
Вячеслав Агапов

Фото: fornStudio / Shutterstock / Fotodom

За три года количество налоговых должников в России снизилось вдвое. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) России Константин Чекмышев, его цитирует РИА Новости.

По словам представителя ведомства, добиться этого удалось за счет внедрения единого налогового счета (ЕНС).

«За три года число должников снизилось в два раза, при этом удалось также добиться снижения суммы невыясненных поступлений в 32,5 раза с 908 миллиардов рублей в 2022 году до 28 миллиардов рублей в 2025 году», — пояснил Чекмышев.

Россияне совершают единые платежи, и эта сумма распределяется между их обязательствами по налогам. Такой механизм позволяет ведомству самостоятельно разносить поступления по бюджетной системе, что кратно снижает количество невыясненных налоговых платежей.

Ранее отмечалось, что ФНС может взыскать с россиян штрафы за переводы на карту, если установит, что эти переводы являются доходами, с которых не уплачен налог. Как заявил генеральный директор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев, ведомство осуществляет постоянный мониторинг сомнительных переводов на банковские карты.

