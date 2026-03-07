Реклама

12:33, 7 марта 2026Спорт

Российская спортсменка выиграла бронзу Паралимпиады

Российская горнолыжница Ворончихина выиграла бронзовую медаль на Паралимпиаде
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина выиграла бронзовую медаль в скоростном спуске на Паралимпиаде-2026. Об этом сообщает РИА Новости.

Ворончихина соревнуется в классе LW 6/8-2 (поражение части руки). Российская спортсменка показала время 1 минута 24,47 секунды. Эта медаль стала первой для сборной России на нынешней Паралимпиаде.

6 марта команда России с флагом страны приняла участие в открытии Паралимпиады-2026. Знаменосцами сборной России стали лыжница Анастасия Багиян и горнолыжник Алексей Бугаев. Кроме того, в состав делегации вошел президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Зимняя Паралимпиада-2026 проходит в Милане и Кортине д`Ампеццо с 6 по 15 марта. В ней принимают участие шесть российских спортсменов, все они соревнуются с флагом и гимном страны.

