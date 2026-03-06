Команда России с флагом страны приняла участие в открытии Паралимпиады

Команда России с флагом страны приняла участие в открытии Паралимпиады-2026. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония открытия зимней Паралимпиады проходит в Вероне. Знаменосцами сборной России стали лыжница Анастасия Багиян и горнолыжник Алексей Бугаев. Кроме того, в состав делегации вошел президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Ранее Германия присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады из-за допуска россиян и белорусов. До этого об аналогичных решениях сообщили сборные Нидерландов, Финляндии, Польши, Чехии, Литвы, Эстонии и Украины.

Зимняя Паралимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина д`Ампеццо с 6 по 15 марта. В ней примут участие шесть российских спортсменов, они будут соревноваться с флагом и гимном.