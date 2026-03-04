Реклама

17:29, 4 марта 2026Спорт

Германия присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады из-за допуска россиян

Андрей Стрельцов
Фото: Mattia Ozbot / Getty Images

Сборная Германии присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026 из-за допуска российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщается на сайте Паралимпийского комитета страны.

Немецкие паралимпийцы объявили о том, что пропустят мероприятие, которое пройдет в итальянской Вероне 6 марта. Они объяснили это участием в соревнованиях россиян и белорусов, которые выступят на Паралимпиаде под флагами своих стран.

Паралимпийский комитет Германии выразил несогласие с этим решением Международного паралимпийского комитета (МПК). По мнению немцев, решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не предусматривало обязательного приглашения России и Белоруссии на Игры-2026.

Германия не первая европейская страна, объявившая о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады. Ранее об аналогичных решениях сообщили сборные Нидерландов, Финляндии, Польши, Чехии, Литвы, Эстонии и Украины.

Паралимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине д'Ампеццо с 6 по 15 марта. В ней примут участие шесть спортсменов из России, которые будут соревноваться с флагом и гимном.

