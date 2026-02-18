Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
08:26, 18 февраля 2026Спорт

Российских спортсменов допустили к Паралимпиаде с национальным флагом

Sky: Российские спортсмены выступят на Паралимпиаде под своим флагом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Российские спортсмены впервые с 2014 года будут выступать на Паралимпийских играх под своим флагом. Об этом пишет Sky News.

Международный паралимпийский комитет (МПК) выделил Национальному паралимпийскому комитету России шесть мест на предстоящих играх 2026 года. Страну будут представлять одна женщина и один мужчина в паралимпийских горнолыжных гонках, одна женщина и один мужчина в паралимпийских лыжных гонках, а также двое мужчин-сноубордистов.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

В последний раз российские спортсмены выступали под национальным флагом в 2014 году, когда страна принимала зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи. После этого Россия дважды была отстранена от участия в Играх из-за обвинений в допинге в 2016 году и начала спецоперации на Украине в 2022-м.

Зимние Паралимпийские игры в Италии пройдут с 6 по 15 марта 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украину уличили в готовности сдать территории

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Украинский блогер побывал в Индии и понял «роскошь европейской цивилизации»

    Задержана министр культуры российского региона

    В Чечне появились новые вооруженные отряды

    Сотрудницу школы обвинили в сексе с несовершеннолетним учеником

    Наряды из кожи и кружева назвали самым сексуальным сочетанием года

    Путешественница описала несколько городов России фразой «не советую ехать весной»

    Стала известна цель подрыва ВСУ переправы в Днепропетровской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok