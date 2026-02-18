Российских спортсменов допустили к Паралимпиаде с национальным флагом

Sky: Российские спортсмены выступят на Паралимпиаде под своим флагом

Российские спортсмены впервые с 2014 года будут выступать на Паралимпийских играх под своим флагом. Об этом пишет Sky News.

Международный паралимпийский комитет (МПК) выделил Национальному паралимпийскому комитету России шесть мест на предстоящих играх 2026 года. Страну будут представлять одна женщина и один мужчина в паралимпийских горнолыжных гонках, одна женщина и один мужчина в паралимпийских лыжных гонках, а также двое мужчин-сноубордистов.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

В последний раз российские спортсмены выступали под национальным флагом в 2014 году, когда страна принимала зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи. После этого Россия дважды была отстранена от участия в Играх из-за обвинений в допинге в 2016 году и начала спецоперации на Украине в 2022-м.

Зимние Паралимпийские игры в Италии пройдут с 6 по 15 марта 2026 года.