Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:07, 7 марта 2026Мир

Стало известно о больших потерях США в атаках на Иран за последние сутки

IRIB: США потеряли 200 солдат в результате атак на Иран за последние сутки
Мария Винар
Авиабаза Аль-Дафра

Авиабаза Аль-Дафра. Фото: Chris Thornbury / U.S. Air Force / Handout / Reuters

Центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» сообщил о больших потерях США за последние сутки. Заявление приводит гостелерадиокомпания IRIB.

США понесли существенный ущерб в результате атак на Иран. Согласно заявлению «Хатам аль-Анбия», порядка 200 солдат и командиров ликвидировано на американской базе «Аль-Дафра» в ОАЭ и еще 21 — в Пятом флоте ВМС США. Кроме того, в штабе заявили об ударе по американскому танкеру в северной части Персидского залива.

Утром 7 марта стало известно об ударах Ирана по нефтяному танкеру в Ормузском проливе. Он был атакован после того, как проигнорировал предупреждение КСИР.

Ранее сообщалось, что США задумались об уходе из ближневосточного региона из-за Ирана. Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, что Иран выстоит в конфликте, а американской стороне в итоге придется уйти из ближневосточного региона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия вышла из соглашения с ООН

    Опубликован архив уникальных кадров звезд советского рока

    В Госдуме раскритиковали застрявших в Дубае россиян

    Перечислены подробности поджога банкомата в Подмосковье

    Швеция причислила перехваченное в Балтийском море судно к российскому теневому флоту

    Чиновника из Пятигорска задержали за превышение полномочий

    Российских гандболистов допустят до международных турниров

    Подозреваемого во взрыве в банке в Подмосковье задержали

    Schiaparelli представил туфли с кошачьими головами и нарвался на гнев общественности

    Минобороны Великобритании признало свое присутствие на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok