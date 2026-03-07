Стало известно о больших потерях США в атаках на Иран за последние сутки

IRIB: США потеряли 200 солдат в результате атак на Иран за последние сутки

Центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» сообщил о больших потерях США за последние сутки. Заявление приводит гостелерадиокомпания IRIB.

США понесли существенный ущерб в результате атак на Иран. Согласно заявлению «Хатам аль-Анбия», порядка 200 солдат и командиров ликвидировано на американской базе «Аль-Дафра» в ОАЭ и еще 21 — в Пятом флоте ВМС США. Кроме того, в штабе заявили об ударе по американскому танкеру в северной части Персидского залива.

Утром 7 марта стало известно об ударах Ирана по нефтяному танкеру в Ормузском проливе. Он был атакован после того, как проигнорировал предупреждение КСИР.

Ранее сообщалось, что США задумались об уходе из ближневосточного региона из-за Ирана. Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, что Иран выстоит в конфликте, а американской стороне в итоге придется уйти из ближневосточного региона.