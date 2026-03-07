Реклама

Стало известно о полученных Зеленским рычагах давления на Трампа

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский получил краткосрочные рычаги давления на администрацию президента США Дональда Трампа из-за ситуации в Иране. Об этом пишет издание Politico.

«Человек, близкий к команде президента по национальной безопасности, признал, что у Зеленского есть “незначительные краткосрочные рычаги влияния” на США», — пишет издание.

Отмечается, что речь идет об опыте Украины в системе противовоздушной обороны и защите от атак беспилотных летательных аппаратов. Как уточняет издание, Зеленский может убедить США взамен предоставить республике ракеты для систем Patriot.

Ранее Зеленский заявил, что Украина получила запрос от США на помощь в регионе Ближнего Востока. Он добавил, что уже поручил предоставить необходимые средства, а также подготовить профильных специалистов.

