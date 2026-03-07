Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:03, 7 марта 2026Интернет и СМИ

Стало известно о тюремном прошлом нового возлюбленного звезды Comedy Woman

Super: Новый возлюбленный звезды Comedy Woman Сысоевой провел два года в тюрьме
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @kolya_bezopasnost

Новый возлюбленный звезды шоу Comedy Woman Надежды Сысоевой провел два года за решеткой в США. О его тюремном прошлом стало известно Super.

По данным издания, 41-летняя звезда Comedy Woman встречается с 25-летним блогером, который известен под псевдонимом Коля Безопасность. Отмечается, что их заметили вместе на концерте эстрадного певца Филиппа Киркорова.

Блогер выкладывал в сети видео с пранками и социальными экспериментами. Некоторое время он был полузащитником медиафутбольного клуба «БроукБойз». В 2022 году Коля Безопасность покинул Россию и собирался попасть в США через Мексику, но был задержан. За попытку незаконного пересечения границы его отправили на два года в американскую тюрьму. После освобождения он вернулся в Россию и начал проводить стримы на платформе Twitch.

Ранее сообщалось, что Сысоеву довели до слез на съемках популярного интернет-шоу «Токсики», в котором высмеивают звезд. Звезда Comedy Woman заплакала из-за двух шуток, одна из которых была про ее покойную мать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высказался о сроках окончания конфликта на Украине

    В Госдуме призвали сажать нелегальных банкиров

    Капитан СКА Плотников провел 1000-й матч в КХЛ

    Мощный взрыв прогремел в Дубае

    Стало известно о тюремном прошлом нового возлюбленного звезды Comedy Woman

    В ОАЭ заявили о жизни в состоянии войны

    В Польше пообещали помогать Украине при одном условии

    Россияне назвали плохой подарок на 8 Марта поводом для расставания

    Иран выпустил ракеты и беспилотники по соседям после обещания не атаковать их

    В США рассказали о помощи России Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok