Стало известно о тюремном прошлом нового возлюбленного звезды Comedy Woman

Super: Новый возлюбленный звезды Comedy Woman Сысоевой провел два года в тюрьме

Новый возлюбленный звезды шоу Comedy Woman Надежды Сысоевой провел два года за решеткой в США. О его тюремном прошлом стало известно Super.

По данным издания, 41-летняя звезда Comedy Woman встречается с 25-летним блогером, который известен под псевдонимом Коля Безопасность. Отмечается, что их заметили вместе на концерте эстрадного певца Филиппа Киркорова.

Блогер выкладывал в сети видео с пранками и социальными экспериментами. Некоторое время он был полузащитником медиафутбольного клуба «БроукБойз». В 2022 году Коля Безопасность покинул Россию и собирался попасть в США через Мексику, но был задержан. За попытку незаконного пересечения границы его отправили на два года в американскую тюрьму. После освобождения он вернулся в Россию и начал проводить стримы на платформе Twitch.

Ранее сообщалось, что Сысоеву довели до слез на съемках популярного интернет-шоу «Токсики», в котором высмеивают звезд. Звезда Comedy Woman заплакала из-за двух шуток, одна из которых была про ее покойную мать.