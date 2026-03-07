У россиянки взломали аккаунт на «Госуслугах» и прописали в квартире мигрантов

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в организации незаконной миграции. Он взломал аккаунт женщины на «Госуслугах» и прописал в ее квартире двух мигрантов, сообщает пресс-служба петербургской полиции в Telegram-канале.

Задержан 29-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Было установлено, что в феврале мужчина и его соучастники взломали на портале «Госуслуги» личный кабинет 33-летней владелицы квартиры на Фермерском шоссе и оформили там фиктивную регистрацию двум гражданам стран ближнего зарубежья.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Подозреваемый задержан, в настоящее время полиция ищет соучастников.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что мигрантов не следует пускать в страну без полисов добровольного медицинского страхования (ДМС).