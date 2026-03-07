Реклама

20:17, 7 марта 2026

В Госдуме призвали сажать нелегальных банкиров

В «Справедливой России» призвали ужесточить наказание для нелегальных банкиров
Елизавета Городищева
Фото: Olga Bocharnikova / Shutterstock / Fotodom

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ужесточить наказание для нелегальных банкиров. Об этом он сообщил «Газете.Ru».

По словам Миронова, нелегальные банкиры являются «мошенниками и бандитами», ущерб от деятельности которых в разы превышает предусмотренные законом санкции. Он считает, что за такую деятельность необходимо наказывать на срок от пяти до десяти лет лишения свободы и полностью конфисковывать имущество.

Миронов также призвал запретить микрофинансовые организации (МФО). Он заявил, что максимальная ставка там достигает 292 процентов в год, и такие «людоедские проценты по кредитам должны быть запрещены для всех».

С 1 марта в России усложнились правила получения микрозаймов. Теперь при выдаче средств онлайн МФО станут проверять заемщиков, которые хотели бы взять денег «в долг до зарплаты», с помощью биометрических данных.

