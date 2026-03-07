В Госдуме призвали сажать нелегальных банкиров

В «Справедливой России» призвали ужесточить наказание для нелегальных банкиров

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ужесточить наказание для нелегальных банкиров. Об этом он сообщил «Газете.Ru».

По словам Миронова, нелегальные банкиры являются «мошенниками и бандитами», ущерб от деятельности которых в разы превышает предусмотренные законом санкции. Он считает, что за такую деятельность необходимо наказывать на срок от пяти до десяти лет лишения свободы и полностью конфисковывать имущество.

Миронов также призвал запретить микрофинансовые организации (МФО). Он заявил, что максимальная ставка там достигает 292 процентов в год, и такие «людоедские проценты по кредитам должны быть запрещены для всех».

С 1 марта в России усложнились правила получения микрозаймов. Теперь при выдаче средств онлайн МФО станут проверять заемщиков, которые хотели бы взять денег «в долг до зарплаты», с помощью биометрических данных.