Россиянам стало сложнее брать «в долг до зарплаты»

С 1 марта в России усложнились правила получения микрозаймов

С 1 марта в России усложняются правила получение микрозаймов. Теперь при выдаче средств онлайн микрофинансовые компании (МФК) станут проверять заемщиков, которые хотели бы взять денег «в долг до зарплаты», с помощью биометрических данных.

Без сдачи определенного вида биометрии получить денежные средства дистанционно станет невозможно. Однако, если оформлять заем в офисе организации, биометрическая идентификация будет не нужна. Аналогичное нововведение ждет с весны 2027 года и микрокредитные компании (МКК).

Основная цель введения биометрии при выдаче микрозаймов онлайн — обезопасить людей от мошенников и сделать так, чтобы без ведома человека оформить кредит было бы невозможно.

В конце 2025 года российский рынок выдачи микрокредитов пережил первый за три года спад, опустившись по итогам четвертого квартала до суммарных 526 миллиардов рублей против 520 миллиардов в третьем. Сокращение произошло за счет портфеля займов, выдаваемых офлайн, хотя показатель онлайн вырос на минимальный 1 процент против фиксировавшего до этого среднего уровня прироста на уровне 5–10 процентов. При этом за два года, с конца 2023-го, при достаточно значительном росте рынка, прибавившем почти 190 миллиардов рублей, доля займов офлайн упала в России с 40,8 до 25,6 процента.