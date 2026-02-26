Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:47, 26 февраля 2026Экономика

На рынке выдачи микрокредитов начался спад

«Ъ»: Российские МФО снизили выдачу займов в преддверии нового регулирования
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В конце 2025 года российский рынок выдачи микрокредитов пережил первый за три года спад, опустившись по итогам четвертого квартала до суммарных 526 миллиардов рублей против 520 миллиардов в третьем. Об этом со ссылкой на данные крупнейшей саморегулируемой организации на рынке МФО — СРО «МиР» — пишет «Коммерсантъ» («Ъ»)

Как следует из представленных материалов, сокращение произошло за счет портфеля займов, выдаваемых офлайн, хотя показатель онлайн вырос на минимальный 1 процент против фиксировавшего до этого среднего уровня прироста на уровне 5–10 процентов. При этом за два года, с конца 2023-го, при достаточно значительном росте рынка, прибавившем почти 190 миллиардов рублей, доля займов офлайн упала в России с 40,8 до 25,6 процента.

В СРО «МиР» отмечают, что в отличие от предыдущих назвать начавшийся спад на фоне подготовки к предстоящей трансформации рынка в связи с законодательными изменениями нельзя.

«Мы наблюдаем общую тенденцию замедления по рынку, и связана она прежде всего с последовательным и жестким регулированием со стороны Банка России», — прокомментировала операционный директор МФК «МигКредит» Анна Панкратова, по словам которой ужесточение требований к оценке долговой нагрузки заемщиков и уровня доходов приводит к пересмотру риск-политики МФО.

Также собеседники издания указали, что выдающим микрокредиты организациям предстоит в 2026 году адаптироваться к вступающим в силу с марта требованиям о необходимости подтверждать личность заемщика через Единую биометрическую систему, а также другим изменениям.

«Первый квартал принесет спад по выдачам. Традиционное постновогоднее затишье наложится на подготовку к новым ограничениям по предельному размеру переплаты, которые вступают в силу с апреля», — отметила, в частности, директор по развитию бизнеса МФК «А-Деньги» Надежда Димченко.

Ранее прогнозировалось, что на фоне требований, связанных с биометрией с российского рынка может уйти около четверти МФО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе придумали план по «чертову трубопроводу» Орбана

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    Пропавшего россиянина съели хищники

    Россиянин вошел в состав миссии НАСА Crew-13

    Раскрыты подробности дела о подготовке подрыва главы оборонного предприятия в России

    Стали известны подробности комбинированного удара по Украине

    Пес в Подмосковье наелся шоколадных конфет и оказался в лечебнице

    Китай задрал цены на оптоволокно для России

    Бывший президент Гарварда уйдет в отставку из-за связей с Эпштейном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok