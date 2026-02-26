На рынке выдачи микрокредитов начался спад

«Ъ»: Российские МФО снизили выдачу займов в преддверии нового регулирования

В конце 2025 года российский рынок выдачи микрокредитов пережил первый за три года спад, опустившись по итогам четвертого квартала до суммарных 526 миллиардов рублей против 520 миллиардов в третьем. Об этом со ссылкой на данные крупнейшей саморегулируемой организации на рынке МФО — СРО «МиР» — пишет «Коммерсантъ» («Ъ»)

Как следует из представленных материалов, сокращение произошло за счет портфеля займов, выдаваемых офлайн, хотя показатель онлайн вырос на минимальный 1 процент против фиксировавшего до этого среднего уровня прироста на уровне 5–10 процентов. При этом за два года, с конца 2023-го, при достаточно значительном росте рынка, прибавившем почти 190 миллиардов рублей, доля займов офлайн упала в России с 40,8 до 25,6 процента.

В СРО «МиР» отмечают, что в отличие от предыдущих назвать начавшийся спад на фоне подготовки к предстоящей трансформации рынка в связи с законодательными изменениями нельзя.

«Мы наблюдаем общую тенденцию замедления по рынку, и связана она прежде всего с последовательным и жестким регулированием со стороны Банка России», — прокомментировала операционный директор МФК «МигКредит» Анна Панкратова, по словам которой ужесточение требований к оценке долговой нагрузки заемщиков и уровня доходов приводит к пересмотру риск-политики МФО.

Также собеседники издания указали, что выдающим микрокредиты организациям предстоит в 2026 году адаптироваться к вступающим в силу с марта требованиям о необходимости подтверждать личность заемщика через Единую биометрическую систему, а также другим изменениям.

«Первый квартал принесет спад по выдачам. Традиционное постновогоднее затишье наложится на подготовку к новым ограничениям по предельному размеру переплаты, которые вступают в силу с апреля», — отметила, в частности, директор по развитию бизнеса МФК «А-Деньги» Надежда Димченко.

Ранее прогнозировалось, что на фоне требований, связанных с биометрией с российского рынка может уйти около четверти МФО.