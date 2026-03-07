Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:43, 7 марта 2026Мир

В Иране сообщили о захвате в плен военных США

Секретарь ВСНБ Ирана Лариджани сообщил, что несколько военных США попали в плен
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aziz Taher / Reuters

Несколько американских военнослужащих попали в плен. Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани, его слова приводит гостелерадиокомпания IRIB в Telegram-канале.

«Я слышал, что несколько американских солдат были захвачены в плен в одной из соседних стран», — заявил он.

Ранее пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщила, что Иран атаковал штаб армии США в ОАЭ и нанес удары по израильской Хайфе. Утверждается, что БПЛА успешно нанесли удар по штаб-квартире американских войск в Дубае.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что, если президент США Дональд Трамп хочет эскалации конфликта, он ее получит. Министр подчеркнул, что ответственность за эскалацию боевых действий будет лежать на американском правительстве, поскольку Тегеран осуществляет право на самооборону.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сын Хаменеи попал под удар

    Иран обратился с требованием к Азербайджану

    Овечкин вышел на 15-е место по количеству матчей в регулярных чемпионатах НХЛ

    У резиденции Трампа начался митинг против операции США в Иране

    В Иране сообщили о захвате в плен военных США

    Иран объяснил удар по отелю в Дубае

    Востоковед раскрыла стратегию Ирана в конфликте с США и Израилем

    Трамп унизил своего вице-президента

    Нетаньяху предупредил Иран о «сюрпризах»

    Вассерман назвал последствия затяжной войны на Ближнем Востоке для России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok