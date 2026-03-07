В Иране сообщили о захвате в плен военных США

Секретарь ВСНБ Ирана Лариджани сообщил, что несколько военных США попали в плен

Несколько американских военнослужащих попали в плен. Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани, его слова приводит гостелерадиокомпания IRIB в Telegram-канале.

«Я слышал, что несколько американских солдат были захвачены в плен в одной из соседних стран», — заявил он.

Ранее пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщила, что Иран атаковал штаб армии США в ОАЭ и нанес удары по израильской Хайфе. Утверждается, что БПЛА успешно нанесли удар по штаб-квартире американских войск в Дубае.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что, если президент США Дональд Трамп хочет эскалации конфликта, он ее получит. Министр подчеркнул, что ответственность за эскалацию боевых действий будет лежать на американском правительстве, поскольку Тегеран осуществляет право на самооборону.