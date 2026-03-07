Иран нанес удары по Хайфе и штабу армии США в ОАЭ

Иран атаковал штаб армии США в ОАЭ и нанес удары по израильской Хайфе. Об этом сообщает пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Tasnim.

«В ходе этой стратегической операции сионистские военные цели в Хайфе на севере оккупированных территорий были поражены новыми твердотопливными ракетами. БПЛА также успешно нанесли удар по штаб-квартире американских войск в Марине (район Дубая — прим. "Ленты.ру")», — указано в сообщении.

Прежде иранский дрон врезался в 88-й этаж дубайского небоскреба 23-Marina. По предварительным данным, на одном из этажей могли находиться сотрудники ЦРУ.