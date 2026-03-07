Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:26, 7 марта 2026Мир

Иран атаковал штаб армии США в ОАЭ

Иран нанес удары по Хайфе и штабу армии США в ОАЭ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Иран атаковал штаб армии США в ОАЭ и нанес удары по израильской Хайфе. Об этом сообщает пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Tasnim.

«В ходе этой стратегической операции сионистские военные цели в Хайфе на севере оккупированных территорий были поражены новыми твердотопливными ракетами. БПЛА также успешно нанесли удар по штаб-квартире американских войск в Марине (район Дубаяприм. "Ленты.ру")», — указано в сообщении.

Прежде иранский дрон врезался в 88-й этаж дубайского небоскреба 23-Marina. По предварительным данным, на одном из этажей могли находиться сотрудники ЦРУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сын Хаменеи попал под удар

    Трамп рассказал о роли переводчиков на переговорах с Путиным

    Иран атаковал штаб армии США в ОАЭ

    Министр войны США сделал жесткое заявление для возможных противников

    Израиль начал новую волну атак на военные объекты в Тегеране

    Вяльбе высказалась о критике Губерниева

    В США вспомнили заявления Трампа на одну тему на фоне конфликта с Ираном

    Турция обратилась к Ирану с предупреждением

    Три ребенка попали в больницу после отравления в российском регионе

    Президент Израиля высказался о наземной операции в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok