20:56, 7 марта 2026Мир

Иранский дрон врезался в дубайский небоскреб

Дрон врезался в небоскреб 23-Marina в Дубае, там могли находиться сотрудники ЦРУ
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Иранский дрон врезался в 88-й этаж дубайского небоскреба 23-Marina, сообщает Telegram-канал Mash.

Всего в башне 90 уровней. По предварительным данным Mash, на одном из этажей могли находиться сотрудники ЦРУ. В настоящее время спасатели эвакуируют людей. Известно также, что обломки рухнули на мост Дубай-Хиллс и подожгли машину. Официальной информации о последствиях и пострадавших в настоящее время нет.

Очевидцы рассказали, что звуки взрывов были слышны в разных районах города, в том числе в популярном туристическом районе Дубай Марина. Над городом работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее стало известно, что перед прилетом дрона жителей ОАЭ предупредили об угрозе ракетных атак.

