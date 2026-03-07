Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:06, 7 марта 2026Мир

Мощный взрыв прогремел в Дубае

В Дубае прогремел мощный взрыв
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

В Дубае произошел мощный взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что звук взрыва был похож на работу системы противовоздушной обороны (ПВО). Перед этим жителей ОАЭ предупредили об угрозе ракетных атак.

Очевидцы рассказали информационной службе «Вести», что прогремевший взрыв был слышен в нескольких районах города, в том числе в популярном у российских туристов районе Дубай Марина.

Ранее 7 марта сообщалось о взрывах на территории международного аэропорта Дубая. По предварительным данным, причиной стало падение обломков иранского беспилотника в районе одного из терминалов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высказался о сроках окончания конфликта на Украине

    В Госдуме призвали сажать нелегальных банкиров

    Капитан СКА Плотников провел 1000-й матч в КХЛ

    Мощный взрыв прогремел в Дубае

    Стало известно о тюремном прошлом нового возлюбленного звезды Comedy Woman

    В ОАЭ заявили о жизни в состоянии войны

    В Польше пообещали помогать Украине при одном условии

    Россияне назвали плохой подарок на 8 Марта поводом для расставания

    Иран выпустил ракеты и беспилотники по соседям после обещания не атаковать их

    В США рассказали о помощи России Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok