МИД Ирана обратился к Трампу

Аракчи: Если Трамп хочет эскалации конфликта, он ее получит

Если президент США Дональд Трамп хочет эскалации конфликта, он ее получит. С таким предупреждением выступил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на своей странице в соцсети Х.

«Если Трамп добивается эскалации конфликта, то он делает именно то, к чему наши вооруженные силы давно готовились, и он получит то, чего добивается», — написал он.

Министр подчеркнул, что ответственность за эскалацию боевых действий будет лежать на американском правительстве, поскольку Тегеран лишь осуществляет свое право на самооборону. Аракчи также отметил, что «злоключение» Трампа уже обошлось бюджету США в 100 миллиардов долларов.

Ранее Трамп назвал Иран «лузером Ближнего Востока». «Иран больше не тиран Ближнего Востока, вместо этого он — неудачник Ближнего Востока и будет им еще много десятилетий, пока не сдастся или, что более вероятно, полностью не рухнет», — заявил глава Белого дома.