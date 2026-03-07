Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:59, 7 марта 2026Мир

Трамп назвал Иран лузером Ближнего Востока

Трамп: Иран больше не тиран Ближнего Востока, а лузер Ближнего Востока
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал Иран «лузером Ближнего Востока». Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Иран больше не тиран Ближнего Востока, вместо этого он — неудачник (в оригинале — loser, прим. «Ленты.ру») Ближнего Востока и будет им еще много десятилетий, пока не сдастся или, что более вероятно, полностью не рухнет», — заявил глава Белого дома.

Он также рассказал, что ближневосточные страны сказали «спасибо, президент Трамп» за помощь США. На это он ответил им «пожалуйста!».

В этом же посте Трамп заявил, что сегодня Иран «получит очень сильный удар» и что «всерьез рассматриваются вопросы полного уничтожения и неминуемой гибели районов и групп населения, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия вышла из соглашения с ООН

    Подозреваемого во взрыве в банке в Подмосковье задержали

    Schiaparelli представил туфли с кошачьими головами и нарвался на гнев общественности

    Сербия проведет учения с НАТО

    Взрыв произошел в банке в Подмосковье

    Минобороны Великобритании признало свое присутствие на Украине

    Написавший письмо Путину граф переехал в Россию

    Трамп назвал Иран лузером Ближнего Востока

    «Лента.ру» запустила специальный цикл материалов к 45-летию Ленинградского рок-клуба

    Орбан посоветовал Зеленскому немедленно прекратить угрозы в адрес Венгрии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok