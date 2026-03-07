Трамп: Иран больше не тиран Ближнего Востока, а лузер Ближнего Востока

Президент США Дональд Трамп назвал Иран «лузером Ближнего Востока». Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Иран больше не тиран Ближнего Востока, вместо этого он — неудачник (в оригинале — loser, прим. «Ленты.ру») Ближнего Востока и будет им еще много десятилетий, пока не сдастся или, что более вероятно, полностью не рухнет», — заявил глава Белого дома.

Он также рассказал, что ближневосточные страны сказали «спасибо, президент Трамп» за помощь США. На это он ответил им «пожалуйста!».

В этом же посте Трамп заявил, что сегодня Иран «получит очень сильный удар» и что «всерьез рассматриваются вопросы полного уничтожения и неминуемой гибели районов и групп населения, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей».