14:28, 7 марта 2026Мир

Трамп заявил об «очень сильном» ударе по Ирану

Трамп: Сегодня Иран получит очень сильный удар
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня Иран «получит очень сильный удар», не уточнив, что именно имеет в виду. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Он также утверждает, что «всерьез рассматриваются вопросы полного уничтожения и неминуемой гибели районов и групп населения, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей». Виной этому он назвал «плохое поведение» Ирана.

Трамп также счел, что обещание президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана не атаковать соседние страны было дано «только из-за непрекращающихся атак США и Израиля». «Они стремились захватить Ближний Восток и править им. Это первый раз за тысячи лет, когда Иран проиграл соседним ближневосточным странам», — написал глава Белого дома.

Накануне Трамп назвал два варианта безоговорочной капитуляции Ирана. Один из них — это полная утрата Исламской Республикой своего боевого потенциала. «Но она также может последовать, когда они больше не смогут вести боевые действия», — заявил американский лидер, добавив, что в какой-то момент Ирану будет просто нечем сражаться.

