11:49, 7 марта 2026РоссияЭксклюзив

В Совфеде высказались об отношениях России и Ирана

Сенатор Карасин: Россия и Иран доверяют друг другу
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Разговор российского президента Владимира Путина и иранского лидера Масуда Пезешкиана подтверждает доверительный характер отношений двух стран, заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Тегеран ожидает от Москвы поддержки законных прав страны на фоне атак США и Израиля за счет своего потенциала на международной арене. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с лидером РФ Владимиром Путиным.

«Сам факт разговора довольно важен для того, чтобы подтвердить характер отношений, которые существуют между Россией и Ираном. Для того, чтобы понять, что мы доверяем друг другу, откровенно обмениваемся теми проблемами, которые возникают, особенно сейчас, во время начатой в регионе с Соединенными Штатами и Израилем масштабной военной конфронтации», — прокомментировал Карасин.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал о помощи России и Китая на фоне ударов США и Израиля. Москва, а также Пекин помогают Тегерану «политически и иначе», сообщил он.

