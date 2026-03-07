Реклама

Версию США о сбитых в Кувейте истребителях сочли сомнительной

Центр АСТ: Сбивший три F-15 кувейтский пилот действовал преднамеренно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leonhard Simon / Reuters

Версия США о «дружественном огне», в результате которого три американских истребителя F-15E Strike Eagle были сбиты в Кувейте, является сомнительной. Об этом заявил в разговоре с «МК» старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин.

Он усомнился, что кувейтский пилот не мог перепутать самолеты с беспилотником. «Перепутать дрон с истребителем F-15, да, еще три раза подряд — это что-то за гранью фантастики», — пояснил он. Собеседник издание указал, что летчик мог по ошибке сбить один самолет, однако вместо этого последовательно охотился за тремя американскими истребителями. При этом он подчеркнул, что истребители были сбиты с достаточно близкого расстояния. В связи с этим Лямин счел действия кувейтского военного преднамеренными.

Ранее депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин счел мутной историю с минимум тремя сбитыми в небе над Кувейтом американскими истребителями F-15.

2 марта официальный представитель министерства обороны Кувейта Сауд Аль-Атван сообщил о крушении нескольких самолетов США в стране. Всем пилотам удалось катапультироваться.

