8 марта в разных странах празднуют Международный женский день, а в Сирии вспоминают важный для народа День Мартовской революции. Какие еще праздники выпадают на 8 марта, кто из известных людей празднует день рождения и в какие приметы верили наши предки, — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

Международный женский день

Поводом для создания праздника послужили события конца XIX — начала XX века. В то время в России, США и Европе женщины активно боролись за свои права. Причиной массовых протестов были тяжелые условия труда.

Считается, что начало ему положила Клара Цеткин — политическая деятельница из Германии, которая активно боролась за права женщин, а также основала в стране Коммунистическую партию. Во время Конференции трудящихся женщин, которая проходила в Дании в 1910 году, она предложила сделать 8 марта ежегодным женским праздником. Идею поддержали.

Фото: ADN Zentralbild / Globallookpress.com

В России праздник начали отмечать после забастовок женщин в Петрограде 8 марта (23 февраля по старому стилю — прим. «Лента.ру») 1917 года.

Международный день женского пивоварения

С инициативой создания праздника выступила британка Софи де Ронд. По ее мнению, нужно бороться со стереотипами и неравенством полов в традиционно мужской области деятельности — пивоварении.

С 2014 года праздник отмечают ежегодно.

Какие еще праздники отмечают в мире 8 марта

День корректорской правки.

День весенних крыльев.

Праздники в других странах

День матери в Таджикистане

Праздник отмечают с 2010 года. Он призван еще раз обратить внимание людей на важность женщин в жизни общества.

Этот день в стране проходит под лозунгом «Женщина — символ чистоты». В честь Дня матери в разных городах Таджикистана традиционно устраивают праздничные и развлекательные мероприятия, а также проводят спортивные соревнования.

Фото: Олег Иванов / РИА Новости

День народной революции в Сирии

Этот праздник в Сирии отмечают каждый год. Он связан с событиями, которые произошли 8 марта 1963 года — тогда к власти пришла арабская социалистическая партия «Баас».

День Мартовской революции считается важным событием в истории Сирии. После прихода к власти партии «Баас» там прекратились непрерывные военные перевороты, а страна стала одной из самых светских среди государств арабского мира.

Какие еще праздники отмечают в разных странах 8 марта

Дeнь apaxиca зaлитoгo шoкoлaдoм в США.

День штата Орегон в США.

Дeнь гeнeaлoгии в Ирландии.

Какой церковный праздник 8 марта

Обретение мощей Матроны Московской

Согласно преданию, в возрасте семи лет у Матроны открылся дар провидения и исцеления — девочка могла читать мысли, предсказывать стихийные и политические бедствия. Узнав об этом, люди выстраивались в огромную очередь у ее дома, чтобы получить помощь или совет. После революции святая осталась без крова — с тех пор она всю жизнь скиталась по родным и знакомым, попутно исцеляя и утешая всех, кто ее просил.

Последним приютом блаженной старицы стала Сходня (микрорайон города Химки Московской области), Матрона жила у родственницы и продолжала принимать толпы людей. Святая почила 2 мая 1952 года, по ее желанию тело святой похоронили на Даниловском кладбище. Еще при жизни старица предсказывала, что в будущем люди продолжат приходить к месту ее погребения и каждому она даст утешение.

Фото: Олег Смагин / Фотобанк Лори

Какие еще церковные праздники отмечают 8 марта

День памяти великомученика Феодора Тирона.

День памяти священномученика Поликарпа, епископа Смирнского.

День памяти преподобного Александра Константинопольского, начальника обители «Неусыпающих».

Приметы и традиции на 8 марта

Туман стелется — к дождливому лету.

Синицы громко поют — к потеплению.

Не следует начинать день с грусти и печали, иначе она может остаться с вами надолго.

Плохой приметой считается играть в этот день свадьбу.

Если провести день в одиночестве, то до лета не будет гостей.

Кто родился 8 марта

Российский актер родился в 1983 году в Таганроге. Когда ему было 12 лет, он пробовал себя в роли актера озвучивания мультфильмов. При этом взлет карьеры пришелся на 2004 год, когда он начал играть в труппе театра имени Вахтангова.

Артист признавался, что ему больше по душе театральная деятельность, нежели кинематограф. Однако он не отказывается от ролей в фильмах и сериалах.

Фредди Принц-младший (50 лет)

Родился в Лос-Анджелесе в 1976 году. Носит имя своего отца — известного американского комика.

Известность Принцу принесло участие в сериале «Друзья» и роль в фильме «Это все она».

Кто еще родился 8 марта