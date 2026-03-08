Европейская страна обвинила США и Израиль в нарушении международного права

Минобороны Швейцарии: Удары США и Израиля по Ирану нарушили международное право

Удары, которые нанесли США и Израиль по Ирану, нарушили международное право. Об этом заявил министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер, пишет газета The Guardian.

«Федеральный совет считает нападение на Иран нарушением международного права», — рассказал глава ведомства европейской страны. Он добавил, что военная операция не соответствует принципам ООН — в частности, она нарушает пункт, связанный с отказом от применения силы.

Пфистер призвал все стороны прекратить огонь, чтобы не подвергать опасности мирное население.

Ранее министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди осудил действия и Ирана, и США с Израилем. Он попросил страны вернуться к дипломатии.