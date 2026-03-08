Реклама

Ближневосточная страна одновременно осудила США и Иран

МИД Омана осудил действия Израиля и США в отношении Ирана
Александра Качан (Редактор)

Фото: Abdelhadi Ramahi / Reuters

Израиль и США поступили аморально в отношении Ирана. Страны осудил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди в социальной сети Х.

«Действия, предпринятые Израилем и США против Ирана, являются аморальными и незаконными. Однако ответные меры Ирана против соседей также вызывают глубокое сожаление и являются неприемлемыми», — написал глава МИД. Таким образом он прокомментировал встречу министров иностранных дел Лиги арабских государств.

Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди призвал все стороны конфликта прекратить огонь и решить разногласия с помощью дипломатии.

Ранее американский военный аналитик Брайан Берлетик заявил, что власти CША хорошо осознают риски из-за иранского конфликта, но им все равно на последствия.

