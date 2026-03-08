Реклама

Израиль пообещал преследовать каждого следующего преемника верховного лидера Ирана

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Kyaw Soe Oo / Reuters

Израильские военные пообещали продолжить преследование каждого следующего преемника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Их заявление передает Reuters.

Военные Израиля пообещали преследовать каждого, кто станет новым верховным лидером — тем самым сделан намек духовенству страны, ответственному за выбор верховного лидера Исламской республики, указывает агентство. Предупреждение было сделано в преддверии заседания, где будет избран новый глава государства.

Совет экспертов Ирана 8 марта достиг консенсуса в выборе нового верховного лидера Исламской республики.

