В Иране определились с выбором нового верховного лидера

Mehr: Совет экспертов Ирана достиг консенсуса по выбору нового верховного лидера

Совет экспертов Ирана достиг консенсуса в выборе нового верховного лидера Исламской республики. Об этом сообщил член совета Мохаммад-Мехди Мирбагери, его слова приводит агентство Mehr.

«Уважаемые члены Совета экспертов в эти дни приложили усилия для того, чтобы определиться с верховным лидером, и не подвели. Слава Богу, сформировано твердое и единодушное мнение, которое представляет собой мнение большинства», — отметил он.

Однако, по словам Миргбагери, остаются некие «препятствия, которые необходимо решить».

Ранее член совета экспертов аятолла Хосейн Мозаффари сообщил, что ассамблея в течение суток соберется для выбора нового верховного лидера Ирана.

Также в СМИ появилась информация, что наиболее вероятным кандидатом на роль верховного лидера Ирана является сын Али Хаменеи Моджтаба.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что Моджтаба Хаменеи является неприемлемым кандидатом на соответствующий пост.