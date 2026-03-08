Назван срок выборов нового верховного лидера Ирана

Совет экспертов Ирана захотел избрать преемника Хаменеи в течение суток

Совет экспертов Ирана в течение суток соберется для выбора нового верховного лидера страны вместо убитого Али Хаменеи. Об этом заявил член совета аятолла Хосейн Мозаффари, передает агентство Fars.

«Избранный должен будет выполнить свою историческую и судьбоносную миссию и погасить огонь, зажженный в сердцах верующих. Мы надеемся, что с Божьей помощью это произойдет в ближайшие 24 часа», — сказал он.

Также Мозаффари уточнил, что пока Совет экспертов не проводил никаких собраний, и призвал не распространять слухи по поводу выборов.

Ранее в СМИ проходила информация, что наиболее вероятным кандидатом на роль верховного лидера Ирана является сын Хаменеи Моджтаба. Также сообщалось, что он получил ранение в ходе одного из ударов, но выжил. Его состояние не раскрывается.

5 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Моджтаба Хаменеи является неприемлемым кандидатом в верховные лидеры Ирана. «Они зря тратят время. Сын Хаменеи — ничтожество. Я должен участвовать в назначении», — отметил он. По его словам, новый лидер Ирана должен изменить курс страны и «принести гармонию и мир», иначе Штаты могут вновь столкнуться с военным конфликтом с Тегераном.