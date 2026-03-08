Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:25, 8 марта 2026Мир

Назван срок выборов нового верховного лидера Ирана

Совет экспертов Ирана захотел избрать преемника Хаменеи в течение суток
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Совет экспертов Ирана в течение суток соберется для выбора нового верховного лидера страны вместо убитого Али Хаменеи. Об этом заявил член совета аятолла Хосейн Мозаффари, передает агентство Fars.

«Избранный должен будет выполнить свою историческую и судьбоносную миссию и погасить огонь, зажженный в сердцах верующих. Мы надеемся, что с Божьей помощью это произойдет в ближайшие 24 часа», — сказал он.

Также Мозаффари уточнил, что пока Совет экспертов не проводил никаких собраний, и призвал не распространять слухи по поводу выборов.

Ранее в СМИ проходила информация, что наиболее вероятным кандидатом на роль верховного лидера Ирана является сын Хаменеи Моджтаба. Также сообщалось, что он получил ранение в ходе одного из ударов, но выжил. Его состояние не раскрывается.

5 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Моджтаба Хаменеи является неприемлемым кандидатом в верховные лидеры Ирана. «Они зря тратят время. Сын Хаменеи — ничтожество. Я должен участвовать в назначении», — отметил он. По его словам, новый лидер Ирана должен изменить курс страны и «принести гармонию и мир», иначе Штаты могут вновь столкнуться с военным конфликтом с Тегераном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нанесен удар по портовому терминалу Одессы с ракетами и иностранными военными

    У посольства США в Осло раздался взрыв

    В российском регионе начали изымать домашний скот из-за смертельной болезни

    На 102-м году жизни умерла балерина Нинель Петрова

    Назван срок выборов нового верховного лидера Ирана

    Индия экстренно предоставила убежище военному кораблю Ирана

    В США указали на ошибку Трампа в Иране

    Пожар вспыхнул на территории нефтебазы в российском городе из-за атаки БПЛА

    Дмитриев рассказал о «шоковых» последствиях войны США с Ираном

    В США отреагировали на информацию о пленных американцах в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok