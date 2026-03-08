Реклама

10:04, 8 марта 2026

Командира ВСУ уличили в создании собственной армии на послевоенный период

РИА Новости: Билецкий создает собственную армию на период после конфликта
Варвара Кошечкина
Фото: Стрингер / РИА Новости

Основатель батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), командир третьего армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) формирует лично преданную армию радикалов на период после конфликта. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Источники отметили, что спустя год после образования 3-го армейского корпуса единственным командиром входящей в него 66-й бригады остался Ростислав Силивакин.

«Билецкий методично, шаг за шагом, завершает создание личной армии правых радикалов. Эти люди пригодятся ему для будущих провокаций и кровавых разборок после окончания конфликта», — рассказал собеседник агентства.

Так, командиром 63-й бригады ВСУ, также входящей в состав 3-го армейского корпуса, стал лояльный и лично преданный Билецкому командир. Предыдущий комбриг Павел Юрчук был снят с должности. «Решение принято не за военные провалы, а по воле командира корпуса Андрея Билецкого. На освободившееся место назначен Денис Шаповал. Это еще одна фигура, чьи руки по локоть в крови мирных жителей», — отметил источник.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что европейские лидеры впадают в панику из-за возможности прекращения поставок американского оружия Украине.

